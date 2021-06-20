В Аргентине выявили первый случай "черной плесени"

В Аргентине у женщины выявили первый случай мукормикоза, известного как "черная плесень, сообщает Новое время.

"Первый случай мукормикоза, известного как "черная плесень", зафиксирован у пациента из Формозы, у который ранее болел COVID-19" , — говорится в сообщении министерства здравоохранения страны.

Как уточняется, больной оказалась 47-летняя женщина, которая страдает высоким кровяным давлением, сахарным диабетом II типа, и недавно переболела коронавирусом.

Сообщается, что после выписки после COVID-19 у женщины возникла головная боль и нарушение чувствительности неба. После обследование были выявлены опасные грибки.

В министерстве добавили, что в стране также расследуется еще один вероятный случай мукормикоза. Речь идет о скончавшемся человеке из провинции Буэнос-Айрес.