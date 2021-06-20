На Кубе оценили эффективность собственной COVID-вакцины

Испытания кубинской вакцины Soberana 02 против коронавируса COVIDпоказали ее эффективность в 62, сообщает Корреспондент.

"Всего двумя дозами Soberana 02 достигла 62% эффективности" , – говорится в сообщении группы кубинских биотех-компаний BioCubaFarma.

По словам президента Кубы Мигеля Диаса Канеля, эффективность Soberana 02 в двух дозах превышает уровень 50%, установленный Всемирной организацией здравоохранения для эффективных вакцин-кандидатов против COVID-19.

"Этот результат был установлен Независимым комитетом Института Финли. Научная разработка соответствует требованиям для вакцин, но ее экстренное использование будет разрешено только CECMED (кубинский санитарный регулятор – ред.)" , – написал Канель в Twitter.

По информации минздрава Кубы, в испытаниях вакцин-кандидатов Soberana 02 и Abdala приняли участие более 4,3 млн человек. С 4 июня в двух провинциях также идут испытания Soberana Plus, включающей три дозы.

На Кубе разработали пять вакцин-кандидатов против COVID-19: Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus (разработки Института вакцин Финли), Abdala и Mambisa (разработки Центра генной инженерии и биотехнологии CIGB). В стадии промышленного производства находятся Soberana 02 и Abdala.

Группа предприятий кубинской биотехнологической и фармацевтической промышленности BioCubaFarma намерена не позднее августа произвести достаточное количество доз отечественных вакцин от коронавируса для вакцинации всего населения страны.