В Сербии новые взрывы на боескладах: людей эвакуируют

В районе сербского города Чачак в субботу снова гремят взрывы на складах боеприпасов, сообщает Деловая столица.

Сообщается, что огонь охватил несколько складов оборонного предприятия "Слобода", которое специализируется на производстве артиллерийских боеприпасов.

Горожан, чьи дома находятся ближе всего к "Слободе", эвакуируют.

Местные СМИ пишут, что граждане в панике, потому что с территории предприятия, занимающей несколько гектаров, валит дым. Также есть информация о нескольких пострадавших.

Пока неизвестно, какие именно составы или цеха загорелись.

Напомним, в ночь на 4 июня в районе города Чачак в Сербии произошли взрывы на складах боеприпасов.