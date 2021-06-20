Шевченко назвал способ, как одолеть Австрию на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как команда готовится к решающему матчу на Евро-2020 против Австрии и назвал сильные стороны соперника. Поединок пройдет в понедельник, 21 июня, сообщает Сегодня.

"Думаю, у любой команды, если поискать, можно найти слабые места. Австрия – хорошо сбалансированная команда, у которой хорошая физика. Команда борется, играет до конца, прессингует постоянно. Считаю, лучший их момент в игре, когда они прессингуют и забирают мяч в середине поля и сразу же идут в атаку. Поэтому нам нужно внимательно играть, убрать потери мяча в средине поля. Думаю, чем острее мы будем играть, тем сложнее будет австрийцам обороняться" , – рассказал Шевченко в эфире канала "Футбол 1".

В состав Австрии вернется нападающий Марко Арнаутович, отбывший дисквалификацию за острый язык. Тем не менее, наш коуч не считает, что австрийцы сильно зависят от него.

"Думаю, у этой команды есть более важные игроки. Арнаутович – это ветеран, он давно выступает за сборную, имеет хороший список забитых мячей. С ним нужно быть аккуратными. Но есть еще несколько игроков, которые заслуживают внимания" , – считает наставник нашей команды.

Украине будет достаточно ничьей, чтобы выйти в плей-офф. Но Шевченко не считает, что это будет давать на игроков.