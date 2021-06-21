Почему утром нет аппетита: что говорят ученые

Все мы слышали, что завтрак - самый важный прием пищи в течение дня. Но эта популярная поговорка не означает, что все чувствуют голод по утрам. А если утром вы не голодны, то здоровый завтрак может оказаться проблемой, сообщает Телеграф.

Хотя в некоторых случаях отсутствие голода по утрам может быть признаком серьезной проблемы, скорее всего, это совершенно нормальное чувство и не должно вызывать беспокойства. Итак, 6 возможных причин того, что вы не хотите есть по утрам:

1. Вы съели обильный ужин или поздно перекусили

Одна из основных причин, по которой вы можете не чувствовать голода при пробуждении, заключается в том, что вы накануне вечером плотно поужинали. Это может быть особенно актуально, если вы ели пищу с высоким содержанием жиров или белков. Эти макроэлементы могут замедлить опорожнение желудка и сохранить чувство сытости дольше - даже до следующего утра.

2. Ваш гормональный фон меняется в течение суток

Ночью и во время сна уровни некоторых гормонов в вашем организме колеблются. Это может изменить ваш аппетит. Суточные колебания гормонов совершенно естественны и обычно не вызывают беспокойства. Однако если вы испытываете внезапные или резкие изменения чувства голода или аппетита, подумайте о том, чтобы поговорить с врачом.

Уровни гормонов, таких как адреналин, грелин и лептин, колеблются в течение ночи и утром, что может снизить чувство голода после пробуждения.

3. Вы чувствуете тревогу или депрессию

И тревога, и депрессия могут значительно повлиять на ваш уровень чувства голода. Помимо таких симптомов, как нарушение сна, усталость и потеря интереса, депрессия может вызывать изменение аппетита. Между тем, тревога может повышать уровень определенных гормонов стресса, снижающих аппетит.

Однако тревога и депрессия по-разному влияют на людей. Исследования показали, что у некоторых людей эти состояния связаны с повышенным аппетитом и повышенным потреблением пищи.

Если вы испытываете беспокойство или депрессию и подозреваете, что это может повлиять на ваш аппетит или другие аспекты вашего здоровья, поговорите с врачом, чтобы определить лучший курс лечения для вас.

4. Вы беременны

Утреннее недомогание - распространенная проблема, характеризующаяся тошнотой и рвотой. Оно бывает примерно у 80% женщин во время беременности. Хотя подобное недомогание может повлиять на вас в любое время дня, оно часто возникает по утрам - отсюда и его название. В большинстве случаев оно уменьшается или исчезает через 14 недель беременности.

Утреннее недомогание может снизить аппетит. Фактически, в одном исследовании с участием 2270 беременных женщин 34% сообщили, что меньше ели на ранних сроках беременности.

5. Вы больны

Плохое самочувствие часто вызывает снижение аппетита и чувство голода. Такие симптомы, как тошнота, рвота и потеря вкуса при некоторых заболеваниях могут снизить аппетит.

6. Другие основные причины

Помимо наиболее распространенных факторов, перечисленных выше, существует несколько других возможных причин, по которым вы можете не чувствовать голода, когда просыпаетесь.

Вы принимаете определенные лекарства. Многие виды лекарств, включая диуретики и антибиотики, могут уменьшить чувство голода и аппетит.

Многие виды лекарств, включая диуретики и антибиотики, могут уменьшить чувство голода и аппетит. Вы стареете. Снижение аппетита часто встречается у пожилых людей и может быть вызвано изменениями энергетических потребностей, гормонов, вкуса или запаха, а также социальными обстоятельствами.

Снижение аппетита часто встречается у пожилых людей и может быть вызвано изменениями энергетических потребностей, гормонов, вкуса или запаха, а также социальными обстоятельствами. У вас проблемы со щитовидной железой. Потеря аппетита может быть признаком гипотиреоза или снижения функции щитовидной железы.

Потеря аппетита может быть признаком гипотиреоза или снижения функции щитовидной железы. У вас овуляция. Эстроген, женский половой гормон, количество которого увеличивается во время овуляции, может подавлять аппетит.

Эстроген, женский половой гормон, количество которого увеличивается во время овуляции, может подавлять аппетит. У вас хроническое заболевание. Определенные состояния, такие как заболевание печени, сердечная недостаточность, заболевание почек, ВИЧ и рак, могут вызывать потерю аппетита.

Если вы подозреваете, что какое-то заболевание может способствовать отсутствию чувства голода по утрам, проконсультируйтесь с врачом.

Что делать

Если вы не чувствуете голода сразу после пробуждения, вполне нормально немного подождать, прежде чем завтракать. Иногда к тому времени, когда вы примете душ, оденетесь и начнете готовиться к новому дню, вы можете почувствовать голод и будете готовы поесть.

Если вы все еще не чувствуете голода, попробуйте съесть что-нибудь маленькое и богатое питательными веществами, чтобы стимулировать аппетит. Придерживаясь привычных любимых вами продуктов или экспериментируя с новыми ингредиентами, вы также можете с радостью позавтракать и усилить свой аппетит.