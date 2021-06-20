В Никополе поймали подозреваемого в убийстве 15-летней девочки

В Никополе задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девушки. Анастасия Карнаух пропала еще 14-го июня, и после пятидневных поисков была обнаружена мертвой в промышленной зоне в кустах - за зданием бывшей ниточной фабрики, сообщает РБК-Украина.

Теперь же в полиции отчитались, что подозреваемый задержан.

В причастности к убийству Насти подозревают ее сверстника - 15-летнего парня. Он был знаком с девушкой, сообщают в полиции.

Предварительно сообщается, что убийца задушил девушку рядом с заброшенным зданием, а затем сбежал с места преступления.

Теперь ему грозит обвинение в умышленном убийстве (ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Расследование преступления продолжается.

Девочку искали пять дней

Тело пропавшей девочки обнаружил 19 июня кинолог со служебной собакой - немецкой овчаркой по кличке Бес.

По словам матери подростка, она ушла гулять около 19:00 и не вернулась. А утром 15-го июня мама обратилась в полицию.

С тех пор на ее поиски были брошены силы правоохранителей, спасателей, бойцов Национальной гвардии и волонтеров. Поисковые группы проверяли вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, лесополосы и другие места, где могла находиться девочка.

Через пять дней поисков ее тело обнаружили на пустыре за заброшенным зданием. Вскоре был задержан и подозреваемый в ее убийстве.