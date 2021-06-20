В Польше произошел масштабный пожар: сгорели десятки домов

В Польше произошел масштабный пожар в селе Новая Бяла. Огнем были повреждены десятки зданий, а пострадали от пожара по меньшей мере 9 человек, сообщает РБК-Украина.

Пожар повредил 44 здания, в том числе 21 жилой дом. Некоторые из поврежденных зданий были деревянными. Без жилья остались 112 человек, они вынуждены искать пристанище у родственников и друзей.

"По меньшей мере 30 лет здесь не было такого пожара. Мы точно не оставим жильцов. Мы сделаем все, чтобы оценить потери за очень короткое время. Соответствующие эксперты уже есть на месте" , - заявил сегодня польский премьер Матеуш Моравецкий.

Пострадали в результате пожара 9 жителей села, они в хорошем состоянии. В основном пострадавшие либо отравились дымом, либо получили ожоги. Один из них упал с крыши и повредил позвоночник, поэтому его пришлось эвакуировать авиацией.

На месте происшествия до сих пор работают спасатели, а к ликвидации последствий привлекли военных.