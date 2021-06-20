Как защитить смартфон в летнюю жару: простые способы
От летней жары страдаем не только мы, но и наши любимые смартфоны. Они перегреваются, батарея разряжается быстрее, приложения "глючат". Но это можно предотвратить, сообщает РБК-Украина.
О средствах защиты смартфона летом с нами поделилась Татьяна Цыбулина из дистанционной Атмосферной Школы.
Эксперт рассказала, что в жару смартфон не только сильнее нагревается, но и может быстрее разряжаться, плохо работает, чаще происходят "вылеты" приложений.
Высокая температура негативно влияет на емкость аккумулятора, поэтому батареи начинают работать менее эффективно. При этом емкость батареи все время будет уменьшаться, а высокая температура только ускорит этот процесс.
В жаркие дни телефон заряжается медленнее, чем обычно. Таким образом система предотвращает вредному перегреву аккумулятора, уменьшая ток зарядки.
Как предотвратить перегрев мобильника?
- Отключите все ненужные приложения, беспроводную связь и уменьшите яркость экрана. Чем меньше электроэнергии использует телефон, тем меньше он нагревается.
- Включите режим экономии заряда батареи. В этом случае смартфон максимально ограничивает доступ ко всем службам, автоматически уменьшает яркость экрана и потребляет минимум энергии.
- Используйте оригинальные зарядные устройства, ведь использование дешевой зарядки может привести к перегреву устройства. Такое зарядное устройство может заряжать его дольше, что приводит к повышению температуры аккумулятора.
- Не используйте в жаркую пору несколько приложений одновременно.
- Контролируйте количество приложений, работающих в фоновом режиме, не обновляйте приложения, не загружайте большие файлы.
- Старайтесь заряжать смартфон в вечернее или ночное время.
- Не рекомендуется носить телефон с чехлом и защитной пленкой - это снижает теплопроводность корпуса.
- Если мобильное устройство все же перегрелось, то лучше его положить в тень и оставить в режиме ожидания.