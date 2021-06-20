В Украине стартуют продажи нового кроссовера Renault

Новый Renault Captur второго поколения с июля будет доступен в Украине. На компактный кроссовер Рено уже начали принимать заказы: цены стартуют с 615 900 гривен, сообщает АвтоПортал.

Renault Captur 2021 построен на новой платфморме CMF-B и подрос по сравнению с предшественником на 10 см – до 4227 мм в длину при колесной базе в 2639 мм. Дизайн стал выразительнее – с рельефными боковинами и характерными тоненькими ходовыми огнями. К слову, фары светодиодные уже в базовой версии.

В салоне Рено Каптур 2021 появились виртуальная панель приборов и 7-дюймовый тачскрин портретного формата. Задние сиденья получили горизонтальную регулировку, а объем багажника вырос до 536-1257 л.

На выбор предложены 1,3-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 130 и 155 л. с. Все Рено Каптур в Украине оснащены 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Базовая комплектация Renault Captur 2021 включает бесключевой доступ, подогрев сидений, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, датчики света и дождя. Топовый вариант Intense (686 200 гривен) добавляет камеру заднего вида, подогрев руля и навигацию.