Какие автоновинки появятся в Украине уже этим летом

Какая погода будет для автомобилистов этим летом, уже точно известно. Жаркая! В Украине ожидается больше двух десятков новых моделей. А некоторые даже уже можно заказать прямо сейчас, сообщает Autoconsulting.

Как стало известно, в Украину уже начали приезжать первые партии нового поколения Peugeot 208, который стал “Автомобилем Года” в Европе. Хэтчбек построен на новой платформе СМР и выполнен в абсолютно новом для этой модели стиле. Таком же, как и стиль Peugeot 2008. Среди отличительных особенностей новинки - ECO-Led фары, багажник объемом в 311 л, и 3D цифровой кластер в салоне. Новый 2008-й будет предлагаться с бензиновым 1,2 л PureTech мощностью 130 л.с. и 6АКПП. Или с бензиновым 1,2 л PureTech мощностью 75 л.с. и МКПП.

Также по информации, до нас уже доехали первые партии обновленного кроссовера Opel Crossland. И уже доступен предзаказ этого SUV. Crossland станет первой опелевской моделью в Украине с дизайном в новом стиле марки, под названием Vizor. Теперь в Crossland доступна новая мультимедийная система NAVI PRO с 8-дюймовым цветным сенсорным экраном, поддержкой технологий Apple CarPlay и Android Auto, штатной навигацией, Bluetooth и парой USB-разъемов. Автомобиль получил систему Grip Control, адаптирующей работу двигателя и трансмиссии для беспроблемной езды по пересеченной местности: заснеженным дорогам, песку и грязи. Украинским покупателям предлагается новый Opel Crossland с атмосферным или турбо-мотором, классической «механикой» или 6-ступенчатым «автоматом». Атмосферный 3-цилиндровый бензиновый двигатель Direct Injection 1,2 выдает мощность 82 л.с., крутящий момент 118 Нм и работает в паре с 5-ст. МКПП. Мотор Direct Injection Turbo 1,2 имеет мощность 110 л.с., крутящий момент 205 Нм. Данный двигатель сочетается с 6-ст. АКПП. Цены на Opel Crossland стартуют с 499 300 грн.

Июнь

В июне к нам вернется компактный кроссовер Opel Mokka, первое поколение которого пришлось по душе многим отечественным автомобилистам. Новая генерация Mokka выполнена в новой концепции дизайна немецкой марки Opel Vizor.

Полностью электрическая версия кроссовера e-Mokka оснащена электродвигателем мощностью 136 л.с., способна разогнаться до 100 км/ч за 9,1 с и имеет запас хода от одной зарядки - 322 км. При зарядка от 100 kW до 80% аккумулятор заряжается 30 мин. От настенного бокса на 11 kW - 5 часов, на 7,4 kW - 7 с половиной часов. е-Mokka станет конкурентом Hyundai Kona.

Будет Mokka и с традиционным двигателем внутреннего сгорания. В Украине новинку предложат с моторами Pure Tech объемом 1,2 л и мощностью 100 л.с. или 130 л.с. с 8АКПП или с 6-ступенчатой «механикой».

Снаружи новый Mokka отличают полностью светодиодные матричные фары. В салоне и обычного, и электрического Opel Mokka, 7- или 12-дюймовый цифровой кластер, 7- или 10-дюймовый сенсорный экран с Mirrorlink и Apple Carplay. А также - адаптивный круиз контроль с функцией Stop&Go.

На новинку уже принимают заказы, а сами авто уже доступны для тест-драйва. Цена на Opel Mokka в комплектации Elegance с двигателем 1.2 Direct Injection Turbo на 100 л.с. и с 6-ступенчатой МКПП стартуют от 588 800 грн. Цена Opel Mokka в комплектации Elegance с двигателем 1.2 Direct Injection Turbo на 130 л.с. и с современным 8-ступенчатым автоматом от японской компании Aisin – от 669 400 грн.

В июне в Украине ожидают новый Citroen C4. Среди особенностей этого SUV - аэродинамический силуэт, подвеска Progressive Hydraulic и 20 электронных помощников водителя. Citroen C4 будет предлагаться с бензиновым мотором 1,2 PureTech мощностью 155 л.с. и 8АКПП. Или - с дизельным 1,6 BlueHDI мощностью 130 л.с. и 8АКПП. Вместе с моделью с традиционным двигателем внутреннего сгорания, в модельной линейке и электрическая версия Citroen е-С4. Citroen е-С4 имеет электромотор мощностью 136 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 9,1 с. Запас хода от одной зарядки - 350 км. Зарядка от 100kW зарядного устройства до 80% занимает 30 мин, от 11kW до 100% - 5 часов, от 7,4kW до 100% - 7 ч 30 мин. Клиренс нового Citroen С4 - 156 мм.

В первом полугодии 2021 года официальный импортер Hyundai планирует поставки в Украину обновленного популярного городского кроссовера Hyundai Kona.

Летом будет доступна расширенная гамма спортивной линейки моделей Audi RS: RS Q3, RS Q3 Sportback с двигателем 2.5 TFSI quattro, мощностью 400 л.с. RS4 Avant с двигателем 2.9 TFSI quattro, мощностью 450 л.с.

Audi Q5 Sportback, а также Audi SQ5 Sportback ожидаются в середине 2021 года с двигателями, аналогичными Q5, SQ5.

В Украине ожидают полностью новый Subaru Outback.

Июль

У нас состоится премьера компактного кроссовера HAVAL Jolion - одной из первых моделей, разработанных на абсолютно новой интеллектуальной платформе GWM L.E.M.O.N. Его размеры – 4472х1841х1574 мм (ДхШхВ), колесная база - 2700 мм. В Украине HAVAL Jolion будет представлен в трех версиях и нескольких комплектациях, включая базовую Comfort с 1.5 л бензиновым турбированным двигателем мощностью 145 л.с. и 6МТ. Будут и две версии с 7DCT коробкой передач с 2WD и 4WD приводом. Эта модель уже доступна для предварительного заказа, как в переднеприводной, так и в полноприводной версии. Ценник на HAVAL JOLION в комплектации Comfort с 1.5-литровым двигателем (143 л.с.), передним приводом и 7DCT стартует от 496 132 грн.

Во второй половине года ожидается появление в Украине Audi e-tron S и Audi e-tron S Sportback – спортивной модификации e-tron. Мощность 503 л.с., разгон до 100 км – 4,5 сек. Модель оборудована 3-мя двигателями: один – на передней оси, два – на задней, каждый из которых отвечает за свое колесо. Стандартно у моделей полный привод quattro.

Также у нас будут Audi e-tron GT и RS Audi e-tron GT — версии электрического спортивного седана класса гран-туризмо.

Август

В августе на наш рынок выйдет новый кроссовер Citroen C3 Aircross. Среди его отличительных характеристик - более агрессивный дизайн, большие возможности персонализации и система Grip Control для плохих дорог и легкого бездорожья. А также - 12 электронных помощников водителя и 6АКПП. Новый кроссовер C3 Aircross доступен с рядом эффективных и мощных бензиновых двигателей семейства PureTech либо с турбодизелями из серии BlueHDi. Это, в частности: бензиновый PureTech 110 в паре с 6-ступенчатой МКПП, бензиновый PureTech 130 и современная АКПП серии EAT6, турбодизель BlueHDi 110 с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо дизельный вариант BlueHDi 120 в паре с автоматической коробкой переключения передач EAT6. Габариты новинки: 4 160х1 760х1 640 мм (ДхШхВ), колесная база - 2 600 мм, объем багажника: от 410-520 л до 1 289 литров.

В августе мы увидим также переднеприводный подзаряжаемый гибридный кроссовер Citroen C5 Aircross PHEV. У C5 Aircross PHEV гибридная силовая установка мощностью 225 л.с. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 8,1 с и проехать только на электричестве - 55 км.

SEAT обещает презентовать у нас новое поколение SEAT Leon 5D и SEAT Leon SP, которые оснащаются широкой линейкой двигателей, в сочетании, как с классической автоматической или механической трансмиссией, так и с DSG. Линейка моторов включает: два бензиновых 1,4 TSI (110 kW) и 2,0 TSI (140 kW) и два дизельных силовых агрегата объемом 2 литра и мощностью 85 kW и 110 kW. Также ожидается появление мягкого гибрида 1.5 mHEV мощностью 110 kW. Кроме того, в Украину возвращается популярная версия полноприводного дизельного универсала SEAT Leon SP. Он будет доступен с 2.0 TDI мощностью 110 kW и полным приводом 4Drive. Испанский бренд не забыл и о спортивной комплектации SEAT FR. Эта версия теперь оснащается только наиболее мощными двигателями. Такая политика будет распространяться на все модели бренда.

Во второй половине года будут представлены обновленные модели SEAT Ibiza и SEAT Arona. Еще в текущем кузове модель Arona пополнится двигателем 1,6 MPI (81 kW), который уже есть в наличии у модели Ibiza. Для этих моделей будут доступны такие двигатели: 1.0 TSI (70/81/85 kW), 1.6 MPI (81 kW) и 1.5 (110 kW) в комбинации, как и в случае с Leon, с классической автоматической или механической трансмиссией и с DSG.

Летом можно ожидать и поступление электрической BMW iX в версиях iX xDrive40i и iX xDrive50i. Максимальная мощность этого высокотехнологичного электрического SUV может быть свыше 500 л.с., запас хода - более 600 км (WLTP), емкость батареи - более 100 кВт. По габаритам этот электрический внедорожник, как Х5/X6, основной конкурент - Tesla Model X. Будущие владельцы могут забронировать автомобиль уже сейчас по подписке 300 000 грн. и получить свой технологический флагман до конца 2021 года.

В 2021 году ожидается появление в Украине нового электрического автомобильного бренда CUPRA с флагманом – моделью Formentor. Этот испанский премиальный бренд SEAT сейчас стремительно набирает обороты в Европе.

Во 2-3 квартале до Украины доберется обновленный кроссовер Volvo ХС60. У него новая информационно-развлекательная система iCUP, следующее поколение системы дистанционного управления авто Volvo On Call. А также - впервые беспроводная система обновления программного обеспечения OTA - Over The Air.

Ожидается также Volvo XC40 в гибридной и полностью электрической версиях.

В середине года к нам приедет новый Nissan Juke.

В конце лета - начале осени класс D-SUV оживит обновленный SKODA KODIAQ. Линейка моторов: 2,0 TSI 132 кВт (180 л.с.) 7DSG 4x4, 2,0 TDI CR 110 кВт (150 л.с.) 7DSG 4x4, 2,0 TDI CR 147 кВт (200 л.с.) 7DSG 4x4.

Не исключено, что это – не полный перечень летних украинских премьер. Следите за публикациями.