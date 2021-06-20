В Днепре ребенок упал в 6-метровый колодец, его спасли

Работники ГСЧС в Днепре спасли мальчика, который в воскресенье утром упал в глубокий канализационный колодец, сообщает Украинская правда.

20 июня около 10 утра в Службу спасения "101" обратилась женщина и сообщила, что на улице Артековской в ​​Днепре в открытый канализационный колодец упал мальчик.

Прибыв на место происшествия спасатели обнаружили 6-летнего ребенка в колодце на глубине около 6 метров.

Один из спасателей спустился вниз и обвязал мальчика веревкой, после чего поднялся вместе с ним вверх по лестнице.

Медицинские работники сразу осмотрели спасенного мальчика и с предварительным диагнозом "ушиб пятки" направили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу для более тщательного обследования.