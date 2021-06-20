Украинский флот провел учения в Черном море

ВМС Украины провели тактические учения корабельной десантной группы в Черном море, сообщает Корреспондент.

Маневры проводились в несколько этапов. После приведения корабельной десантной группы в высшую степень боевой готовности, были осуществлены загрузка личного состава и техники, выход из пункта базирования, развертывание корабельной десантной группы в районы формирования десанта.

"Отработка организации противокатерной обороны украинскими военными осуществлялась с выполнением упражнений корабельной десантной группы на полигонах боевой подготовки" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские моряки осуществляли тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу, оказывали помощь аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы, буксировали поврежденный корабль и т.п.

"Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель" , – рассказал командир флотилии капитан 1 ранга Юрий Федаш.

По его словам, особенностью этих учений было то, что впервые применялись надувные мишени типа Killer Tomatoes, которые используются в странах-членах НАТО.

К следующему тактическому эпизоду Бой за высадку приобщалась бомбоштурмовая авиация Воздушных сил, а также вертолеты огневой поддержки морской авиации. Высадка морского десанта на необорудованное побережье была осуществлена морским и воздушным способами.

При привлечении корабельно-катерного состава корабельной десантной группы и боевых расчетов морской пехоты, которая выполняла боевые упражнения с коллективным оружием, украинские военные отработали тактический эпизод огневой поддержки войск действующих на приморском направлении.

"Тактическое учение корабельной десантной группы было подготовительным. На нем отрабатывалась слаженность корабельно-катерного состава, а также командного пункта корабельной десантной группы. В целом экипажи показали хороший уровень боевой подготовки" , – отметил Федаш .

Он добавил, что благодаря таким учениям ВМС ВСУ поддерживают надлежащий уровень боевой готовности корабельно-катерного состава к выполнению поставленных задач.