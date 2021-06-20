Форвард сборной Украины заинтересовал "Милан"
Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук может оказаться в "Милане". Об этом пишет журналист Алессандро Якобоне на своей страничке в twitter, сообщает Телеграф.
По информации источника, спортивный директор "Россонери" Паоло Мальдини уже ведет переговоры по украинцу с "Гентом". Сообщается, что 25-летний форвард может перейти в "Милан" на правах аренды, а затем итальянцы получат опцию выкупа футболиста за 15-16 млн евро.
В сезоне 2020/21 Яремчук сыграл в 43 матчах, забив 23 гола и отдав 8 ассистов. Кроме того, нападающий довольно успешно выступает на Евро-2020, забив два гола в ворота соперников на групповой стадии.