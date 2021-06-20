Форвард сборной Украины заинтересовал "Милан"

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук может оказаться в "Милане". Об этом пишет журналист Алессандро Якобоне на своей страничке в twitter, сообщает Телеграф.

По информации источника, спортивный директор "Россонери" Паоло Мальдини уже ведет переговоры по украинцу с "Гентом". Сообщается, что 25-летний форвард может перейти в "Милан" на правах аренды, а затем итальянцы получат опцию выкупа футболиста за 15-16 млн евро.

#WhatsApp Contatti confermati tra #Maldini e il #Gent per l’attaccante dell’#Ucraina#Yaremchuk. Sponsorizzato da #Shevchenko, il 25enne attaccante potrebbe arrivare con la oramai usuale formula del prestito con riscatto (15/16 mln). #Calciomercatopic.twitter.com/4SyG7YHDY8 — Alessandro Jacobone - Milanisti NE (@NonEvoluto) June 20, 2021

В сезоне 2020/21 Яремчук сыграл в 43 матчах, забив 23 гола и отдав 8 ассистов. Кроме того, нападающий довольно успешно выступает на Евро-2020, забив два гола в ворота соперников на групповой стадии.