Сын Меган Маркл и Гарри не станет принцем

Британский принц Чарльз не позволит сыну Меган Маркл и принца Гарри получить королевский титул. Сообщается, что из-за этого внук Арчи не станет принцем, сообщает Обозреватель.

По данным источника, принц Уэльский после своего вступления на престол планирует ограничить число ключевых членов королевской семьи. Поэтому сын герцога Сассекского Гарри и Меган Маркл может не получить титул принца, сообщает издание Daily Mail﻿.

"Гарри и Меган уведомили, что Арчи никогда не станет принцем, даже когда Чарльз стал королем" , – сообщил источник зарубежным журналистам.

Associated Press. Источник: Associated Press

По словам инсайдера, теперь только прямые наследники престола и их ближайшие родственники будут наследовать полные титулы.

К слову, согласно указу короля Георга V, изданного в 1917 году, титул принца или принцессы могут получать только королевские отпрыски, находящиеся в прямой наследственной линии. Сын Меган Маркл и принца Гарри – Арчи – правнук королевы. Он сможет получить королевский титул только в том случае, когда на престол взойдет его дедушка, принц Чарльз.

Напомним: