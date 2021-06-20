Немцы назвали самые ненадежные б/у автомобили

В списке «токсичных» автомобилей с пробегом – Dacia Duster, Ford Galaxy и Volkswagen Sharan, сообщает Автоцентр.

Немецкий автомобильный журнал Auto Bild опубликовал список из восьми автомобилей, которые лучше не покупать на вторичном рынке. Проблемы с ними неизбежны, даже если предыдущий хозяин был первым и ездил очень осторожно.

Рейтинг составлен на основе отчета организации по техническому надзору TUV (Technischer Uberwachungsverein) о результатах проверок более чем восьми миллионов автомобилей в 2021 году. В этом отчете указаны основные слабые места каждой модели.

Самые ненадежные б/у автомобили

1. Fiat Panda третьего поколения, серийное производство которого началось в 2012 году. Среди его слабых мест называют проблемы с подвеской, амортизаторами, пружинами и выхлопной системой.

2. Renault Kangoo, выпускаемый с 2008 года. У подержанного французского вэна возникают проблемы с освещением, тормозами, рулевым управлением и подвеской.

3. Citroеn Berlingo второго поколения, выпускавшийся до 2018 года. Самый большой недостаток минивэна – утечка масла, но есть и проблемы со светотехникой.

4. Dacia Logan первых двух поколений, среди проблемных мест которого нестабильное рулевое управление, потеря масла в двигателе и коробке передач, проблемное освещение и уязвимая подвеска.

5. Volkswagen Sharan, у которого уже в трехлетнем возрасте возникают проблемы с подвеской, а немного позже добавляются ржавеющие пружины и тормозные диски.

6. Ford Galaxy 2015 года принесет второму владельцу проблемы с тормозами и утечкой масла. Также у модели уязвимы подвеска, мосты и освещение.

7. Dacia Duster. Покупателям подержанного румынского кроссовера нужно быть готовыми к проблемам с подвеской и утечке масла в двигателе и редукторах.

8. Fiat Punto (2005-2018 гг) принесет второму владельцу проблемы с освещением, тормозами, выхлопной системой. Сюда же стоит отнести потерю масла в двигателе.