Немцы назвали самые ненадежные б/у автомобили
В списке «токсичных» автомобилей с пробегом – Dacia Duster, Ford Galaxy и Volkswagen Sharan, сообщает Автоцентр.
Немецкий автомобильный журнал Auto Bild опубликовал список из восьми автомобилей, которые лучше не покупать на вторичном рынке. Проблемы с ними неизбежны, даже если предыдущий хозяин был первым и ездил очень осторожно.
Рейтинг составлен на основе отчета организации по техническому надзору TUV (Technischer Uberwachungsverein) о результатах проверок более чем восьми миллионов автомобилей в 2021 году. В этом отчете указаны основные слабые места каждой модели.
Самые ненадежные б/у автомобили
1. Fiat Panda третьего поколения, серийное производство которого началось в 2012 году. Среди его слабых мест называют проблемы с подвеской, амортизаторами, пружинами и выхлопной системой.
2. Renault Kangoo, выпускаемый с 2008 года. У подержанного французского вэна возникают проблемы с освещением, тормозами, рулевым управлением и подвеской.
3. Citroеn Berlingo второго поколения, выпускавшийся до 2018 года. Самый большой недостаток минивэна – утечка масла, но есть и проблемы со светотехникой.
4. Dacia Logan первых двух поколений, среди проблемных мест которого нестабильное рулевое управление, потеря масла в двигателе и коробке передач, проблемное освещение и уязвимая подвеска.
5. Volkswagen Sharan, у которого уже в трехлетнем возрасте возникают проблемы с подвеской, а немного позже добавляются ржавеющие пружины и тормозные диски.
6. Ford Galaxy 2015 года принесет второму владельцу проблемы с тормозами и утечкой масла. Также у модели уязвимы подвеска, мосты и освещение.
7. Dacia Duster. Покупателям подержанного румынского кроссовера нужно быть готовыми к проблемам с подвеской и утечке масла в двигателе и редукторах.
8. Fiat Punto (2005-2018 гг) принесет второму владельцу проблемы с освещением, тормозами, выхлопной системой. Сюда же стоит отнести потерю масла в двигателе.