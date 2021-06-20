На парламентских выборах в Армении зафиксировано 64 правонарушения

Генпрокуратура Армении зафиксировала уже более 60 случаев правонарушений в воскресенье в ходе досрочных парламентских выборов, сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 13:00 (по местному времени - ред.) зафиксировано 64 случая правонарушений, сообщения о которых получены из полиции, участников выборов, наблюдателей, СМИ" , - сказал представитель генпрокуратуры Эдгар Арсенян на брифинге в воскресенье.

По его словам, случаи правонарушения касаются нарушения тайны голосования, повторного голосования, дачи взяток, причинения вреда имуществу, нарушения избирательного права, применения насилия.