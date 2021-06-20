Евро-2020: украинские болельщики застряли на границе

Украинским болельщикам, которые на своих автомобилях отправились в Бухарест поддержать национальную сборную в игре Евро-2020 с Австрией, пришлось четыре часа прождать на пункте пропуска Рени, сообщает Обозреватель.

Как написал у себя в Facebook﻿ общественный деятель, волонтер, активист Роман Синицын, причиной пробки стало отсутствие электричества на украинской стороне.

Пункт пропуска Рени. Источник: Google maps

Пост Синицына. Источник: Facebook Романа Синицына

По информации Синицына 80% людей из очереди на украино-молдавско-румынской границе, это те, кто едут на футбол в столицу Румынии.

Пробка на таможне. Источник: Facebook Романа Синицына

Эту же информацию подтверждает 24 канал, публикуя снимки затора из приблизительно 40 автомобилей и десятка фур.

Пробка на границе. Источник: 24 канал/Ярема Дух

Много машин стали в заторе. Источник: 24 канал/Ярема Дух

На момент написания новости электропитание появилось и колонна стала постепенно двигаться.

Синицын отметил, что со стороны Молдовы в этом же здании электроснабжение есть. Украинская сторона также не смогла воспользоваться запасным источником электричества.

На таможне нет электричества. Источник: Facebook Романа Синицына

"На Рени у таможенников уже час нет света и генератор сломался. Однако у молдаван в этом же помещении есть. И даже у наших пограничников есть" , – написал Роман.

Напомним, что матч Украина – Австрия состоится в понедельник, 21 июня в Бухаресте. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут игру.

Украина добыла первую победу на Евро-2020 в матче с македонцами.

Отметим, что матчи Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".