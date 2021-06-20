Зеленский в День отца опубликовал фото со своим папой

Президент Украины Владимир Зеленский в День отца, который отмечается 20 июня, поздравил своего папу с праздником и опубликовал фото с ним, сообщает УНИАН.

"Быть сыном такого отца лично для меня – это большое счастье, большой труд и большая ответственность одновременно. Знаю об этом точно и чувствую всю свою жизнь" , - написал он.

Он назвал своего отца защитником и другом, примером для подражания.

"Я благодарю тебя за самое дорогое и ценное – за воспитание, знания, принципы, характер, привычку никогда не опускать рук, волю никогда не сдаваться и всегда идти до конца" , - добавил Зеленский.

Также он поблагодарил своего отца за поддержку, советы и критику.

"И спасибо за то, что знаешь: самые главные и искренние мои слова для тебя не в соцсетях, а дома, на кухне, наедине, откровенно, в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит наших мокрых глаз" , - продолжил президент.