Кравчук сообщил, когда США войдут в "нормандский формат"

Присоединение США к "нормандскому формату" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе может произойти после визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом".

"Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг к урегулированию процесса. Это будет означать, что и на Минской площадке будет присутствовать больше дипломатии, больше усилий и больше твёрдых позиций, нежели сейчас" , — сказал он.

По мнению Кравчука, на данном этапе в рамках "нормандской четвёрки" у Германии и Франции не хватает твёрдости, системности и последовательности в том, "чтобы чётко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится".

"А именно — что она агрессор и что она сторона конфликта. Я, например, за эти годы ни разу не слышал, чтобы или президент Франции, или канцлер Германии сказали на любой из встреч, что агрессор — Россия, и что она должна уйти с Донбасса и оставить Крым. Я такого не слышал. А это уже давно следовало бы сделать" , — уверен глава украинской делегации в ТКГ.

После встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, по формулировке Кравчука — "всё будет меняться". Как в отношении получения Украиной Плана действий по членству в НАТО, так и по работе "нормандского формата", так и по ситуации с Минскими соглашениями.

Он напомнил, что 16 июня Байден подтвердил, что Минский процесс надо развивать, его нужно подкреплять дипломатическими и другими возможностями.

"Очевидно, за этим стоят какие-то конкретные предложения, которые будут реализованы в каких-то формах" , — заключил Кравчук.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским пригласил главу украинского государства посетить с визитом Вашингтон в июле.