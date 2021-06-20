В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение

В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье, 20 июня, в Киеве и Киевской области объявлено штормовое предупреждение. Усиление ветра удержится до конца суток, сообщает РБК-Украина.

Об этом информирует﻿ пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным синоптиков, в Киеве и Киевской области в ближайший час ожидаются сильные порывы ветра. Их скорость составит 15-18 метров на секунду.

На время сильного ветра необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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