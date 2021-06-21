Гороскоп на 21 июня: что ждет Овнов, Дев и Рыб

Астрологи говорят, что гороскоп 21 июня очень благоприятен для реализации любых задумок. Смело переходите от слов и планов к делу, сообщает УНИАН.

Овен

В этот день Овну следует быть осторожным со своими словами и эмоциями, он может легко спровоцировать конфликт. А окружающие будут подливать масла в огонь.

Телец

В понедельник Телец будет мотивирован в любых делах и сферах жизни – от любви до работы. Он будет настроен не просто на результат, а на лучший результат!

Близнецы

Звезды гороскопа наделят Близнецов 21 июня активностью и упорством, предвещая успех в делах.

Рак

Понедельник у Рака обещает быть полон общения: Рак будет притягивать к себе людей, как магнит!

Лев

День Льву стоит посвятить текущим делам – это будет получаться лучше всего. Звезды гороскопа наделяют этот знак Зодиака внимательностью и аккуратностью.

Дева

Дева 21 июня может посвятить день любым своим интересам – от хобби до развлечений, путешествий и любви.

Весы

Весы в понедельник способны преуспеть в деловой сфере жизни. Их ждет удача и рост в карьере и деньгах.

Скорпион

Для Скорпиона это день успешных, многообещающих начинаний. Этому знаку Зодиака нужно воспользоваться этим, чтобы энергично взяться за дела.

Стрелец

Стрелец в понедельник будет находиться в состоянии гармонии с собой и с миром – это даст ему преимущество в делах и общении с людьми.

Козерог

Козероги, будьте осторожнее с деньгами: есть вероятность убытков и потерь. Это может быть связано с невнимательностью и доверчивостью.

Водолей

Звезды гороскопа в понедельник предвещают Водолею подарки судьбы. Скорее всего, приятные сюрпризы ожидают его в сфере бизнеса или финансов.

Рыбы

В этот день Рыбам стоит держать руку на пульсе событий – не исключено, что ситуация потребует их подготовленности.