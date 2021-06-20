В Китае сделали более 1 млрд прививок от COVID-19

Власти Китая заявили, что в стране введено уже более 1 млрд доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает Деловая столица.

В стране используют вакцины местного производства, включая Sinopharm и Sinovac, которые требуют двух доз передает ВВС﻿.

По словам официальных лиц, на Китай приходится более трети всех доз вакцины, вводимых во всем мире.

Вакцинация в стране началась медленно из-за успешных действий властей по предотвращению распространения COVID-19. Но такие стимулы, как бесплатные яйца и обеспокоенность из-за вспышки более опасного штамма Delta в провинции Гуандун, привели к увеличению темпов вакцинации.

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что потребовалось всего пять дней для введения последних 100 миллионов доз.

Китайские власти стремятся к июлю полностью вакцинировать 40% 1,4-миллиардного населения страны. А к концу года планируется полностью вакцинировать 70% населения.