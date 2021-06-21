21 июня: праздник, приметы на Федора Колодезника

21 июня 2021 года церковь отмечает День Святого Духа. В народном календаре значится праздник Федор Колодезник, сообщает Обозреватель.

Существуют определенные запреты, а приметы предсказывают, какой будет погода в ближайшее время. О том, что нельзя делать 21 июня, читайте в материале.

День ангела 21 июня отмечают: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.

День Святого Духа

Второй день Троицы называют Клечальным. Священнослужители идут в поля, чтобы прочитать молитвы и защитить урожай от непогоды. А на третий день, названный Богодуховым или Днем духов, девушки гадают и устраивают праздничные гулянья.

Праздник в честь Святого Духа празднуется на следующий день после Пятидесятницы, всегда в понедельник.

Федор Колодезник

21 июня православные верующие чтут память великомученика Феодора Стратилата, жившего в III-IV веках. Святой считается покровителем христианского воинства. Согласно житию, Феодор был талантливым, храбрым и красивым юношей. Он жил при правлении императора Лициния в период гонений на христиан.

День Федора считают своим праздником колодезники – мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев. Другие же верили, что колодезная вода в этот день приобретает целебные свойства.

В православной церкви 21 июня почитают великомученика Феодора Стратилата. Источник: Православный Календарь

Также с Федорова дня начинали вывозить навоз в поле. В этой работе принимала участие вся семья. Мужчины грузили навоз на телеги, дети были повозчиками, а женщины и молодежь сваливали навоз на поля и равномерно распределяли.

Старики же готовили на всех обед, который непременно должен был состоять из 12 блюд.

Народные приметы на 21 июня

В июне наблюдается засуха, а на Федора, 21 июня, еще и роса большая – к хорошего урожаю;

Грозовой день 21 июня – будет плохой сенокос;

Очень громкая гроза в этот день предвещает долгое ненастье;

Роса – примета того, что будет хороший урожай конопли и льна.

Что нельзя делать 21 июня