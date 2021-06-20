Израиль открывает границы для туристов

Иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, сообщает Страна.ua.

Об этом сообщил МИД Израиля со ссылкой на министра внутренних дел страны Аелет Шакед.

"Начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утверждённых вакцин будет опубликован дополнительно.

Израильское правительство приняло решение об открытии границ для граждан Украины, которые должны будут заранее подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.