Именины 21 июня: день ангела сегодня и как назвать ребенка
Именины - это духовный день рождения христианина, когда он отмечает день церковной памяти святого, чье имя носит. Верующие родители выбирают новорожденному имя из списка именин, чтобы ангел-хранитель оберегал малыша, сообщает УНИАН.
Мужские именины 21 июня 2021 года
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Константин: произошло от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Павел: форма римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Федор, Теодор: современные варианты греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".
Женские именины 21 июня 2021 года
Мелания: образовано от латинского имени Melania, от древнегреческого имени Мелайна - "черная", "темная".