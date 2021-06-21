Курс валют НБУ на 21 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 21 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 20 июня, не изменился и составил 27.17 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 21 июня 2021 года.
Курс евро не изменился и составил 32.44 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 21 июня 2021 года.
Курс рубля остается стабильным на уровне 3.75 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 21 июня 2021 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.91 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 21 июня 2021 года.
Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 29.69 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 21 июня 2021 года.
Курс польского злотого остается стабильным на уровне 7.15 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 21 июня 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.171200
|EUR
|Евро
|32.442400
|RUB
|Рубль
|0.375450
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.907900
|CHF
|Швейцарский франк
|29.693700
|PLN
|Польский злотый
|7.146400