В Украине за сутки зафиксировано 323 новых случая инфицирования

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 323 новых случая заболевания COVID-19, выздоровевших – 677 человек, умерли 16, сообщает Интерфакс-Украина.

"За сутки 20 июня 2021 в Украине зафиксировано 323 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 15 медработников - 0). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 375 человек; летальных случаев - 16; выздоровели - 677 человек", - указывается в сообщении.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 229 846 человек, выздоровели 2 152 140 инфицированных, скончались 52 032 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (95), Николаевской (26), Львовской (23), Днепропетровской (22) и Запорожской (22) областях.