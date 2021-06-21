В США считают, что Китай может столкнуться с международной изоляцией

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай столкнется с изоляцией в международном сообществе, если не будет сотрудничать в дальнейшем исследовании происхождения COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.

"Именно эта дипломатическая работа - объединение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай является основной частью усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном итоге поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят следователям выполнить реальную работу по выяснению того, откуда это (COVID-19) взялось, либо они столкнутся с изоляцией в международном сообществе" , - сказал Салливан.

По его словам, президент США Джо Байден смог побудить своих коллег, лидеров G7, оказать давление на Китай, чтобы Пекин позволил провести прозрачное расследование происхождения пандемии.

Салливан подчеркнул, что американский лидер получил поддержку, и по итогам саммита "Большой семерки" было принято заявление, в котором отмечается, что Китай должен разрешить проведение расследования на своей территории.