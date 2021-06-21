Тепло и без осадков: прогноз погоды на 21 июня

В понедельник, 21 июня большую часть областей Украины ожидает теплая и солнечная погода,﻿ синоптики прогнозируют наступление настоящего лета.

Так, 21 июня в понедельник почти во всех областях Украины ожидается солнечная погода без осадков. Температура в столице днем будет составлять +22°, днем ​​в южных областях и на Прикарпатье +24 +29°, местами кратковременный дождь, гроза, в Карпатах днем ​​+17 +22°, также возможны небольшие осадки.

Ветер в большей степени юго-восточный, 5-10 м/с. О рисках возникновения пожаров не сообщается.