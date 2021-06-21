В Мариуполе хотят установить израильскую систему ПРО "Железный купол"

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе необходимо установить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол". Она может стать гарантией безопасности авиаперелетов, сообщает Обозреватель.

Данная система продемонстрировала эффективность в Израиле во время последнего витка эскалации.

"Как хорошо срабатывал "Железный купол", защищая Израиль, города Израиля от прямого попадания. Мы даже уже связались, провели Zoom-конференцию. Они (израильские специалисты) обещали приехать с визитом в Мариуполь в июле-августе", - отметил Бойченко.

По его словам, уже известна стоимость реализации данного проекта, на закупку системы можно было бы направить деньги, которые США выделяют на усиление обороноспособности Украины.

Напомним, "Железный купол" – это тактическая система противоракетной обороны, созданная израильской компанией Rafael. Предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. На данный момент функционирует как часть щита Израиля против ракет малой дальности. Ее еффективность оценивают в 85%.