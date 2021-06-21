В Черкассах произошло ДТП: есть жертвы

В результате ДТП в Черкассах погибли три местных жителя, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Черкассах около 23:00 20 июня произошла смертельная авария. На перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко водитель KIA Optima не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Audi A4.

В результате столкновения водителя KIA зажало внутри авто, 44-летнего мужчину с помощью специальных средств извлекали спасатели. Далее медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Его 40-летний пассажир погиб на месте аварии", – сказано в сообщении.

Также в ДТП погиб 25-летний водитель Audi A4. Отмечается, что госпитализированная 28-летняя пассажирка Audi A4, которая получила тяжелые травмы, умерла в Третьей горбольнице Черкасс.

Обстоятельства аварии расследуют правоохранители. Предварительной причиной ДТП, по версии следователя Черкасского районного управления полиции, является превышение скорости.