В Ивано-Франковской области произошло массовое отравление

Спустя несколько дней после сообщения об отравлении в общепитах Харькова, спасатели сообщили, что в гостинично-развлекательном комплексе в Ивано-Франковской области случилось массовое отравление. В больницы попали 10 человек, сообщает Страна.ua.

20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек.

Все они употребляли пищу в гостинично-развлекательном комплексе.

Состояние здоровья пострадавших от отравления средней степени тяжести.

"Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий" , - сообщили в ГСЧС

По данным местных СМИ, среди пострадавших шестеро подростков и четверо взрослых.

Все пострадавшие - жители села Саджава, которые находились в гостинично-развлекательном комплексе в селе Диброва.