ООН сообщила количество переселенцев в Украине
Сейчас в Украине — 700 тыс. внутренне перемещенных лиц и около 5 тыс. беженцев, сообщает Деловая столица.
"В Украине насчитывается 700 тыс. внутренне перемещенных лиц и около 5 тыс. беженцев и искателей убежища", — отмечает агентство.
По данным ООН, в 2020 году количество людей, вынужденных переехать из-за конфликтов, преследования и нарушения прав человека возросло до 82,4 млн. Это на 4% больше, чем рекордные 79,5 млн на конец 2019 года.
Также возросло количество внутренне перемещенных лиц: в 2020 году переселенцами в своих странах стали 48 млн человек в 2019-м было 45,7. Еще 4,1 млн искали убежище.
Среди всех беженцев и переселенцев в мире 42% — дети.
"Количество вынужденно перемещенных лиц в мире сегодня чрезвычайное — это примерно вдвое больше, чем население Украины. И за каждой цифрой стоит отдельная девочка или мальчик, женщина или мужчина, которых заставили покинуть свой дом, собрать все вещи, которые они могут нести, и искать защиты в новой общине", — заявила глава Агентства ООН по делам беженцев в Украине Каролина Линдхольм Биллинг.