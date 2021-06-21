ООН сообщила количество переселенцев в Украине

Сейчас в Украине — 700 тыс. внутренне перемещенных лиц и около 5 тыс. беженцев, сообщает Деловая столица.

"В Украине насчитывается 700 тыс. внутренне перемещенных лиц и около 5 тыс. беженцев и искателей убежища" , — отмечает агентство.

По данным ООН, в 2020 году количество людей, вынужденных переехать из-за конфликтов, преследования и нарушения прав человека возросло до 82,4 млн. Это на 4% больше, чем рекордные 79,5 млн на конец 2019 года.

Также возросло количество внутренне перемещенных лиц: в 2020 году переселенцами в своих странах стали 48 млн человек в 2019-м было 45,7. Еще 4,1 млн искали убежище.

Среди всех беженцев и переселенцев в мире 42% — дети.