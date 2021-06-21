Деньги играют важную роль в жизни каждого человека. Финансовый гороскоп поможет вам узнать, как больше заработать, правильно потратить деньги и не наделать ошибок, сообщает Слова и Фразы.

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 июня читайте далее.

Овен

У Овнов будет все получаться, но лишь на первый взгляд. Звезды и планеты сейчас в таком положении, при котором дела и работа не будут давать нужной отдачи. Не стоит переживать, потому что это временно. Стоит продолжать действовать по привычной схеме и работать в поте лица. В конце июня стоит избегать крупных покупок, особенно после начала ретроградного Нептуна 25 числа. Лучше успеть купить все до этого дня. Так будет безопаснее.

Телец

У Тельцов на этой неделе может появиться много финансовых дилемм и рабочих проблем, требующих подключения интуиции. Эта неделя станет отправной точкой в новую жизнь, но придется потерпеть, ведь грандиозных изменений пока не произойдет. По крайней мере, они не будут видимыми. Любые кризисные ситуации нужно воспринимать проще, тогда удача Тельцов точно не покинет.

Близнецы

У Близнецов сейчас не лучшее время для рисков и авантюр. Их покровитель, Меркурий, 23 июня избавится от ретроградности, что откроет перед ними новые двери, но это не значит, нужно пускаться во все тяжкие и тратить деньги направо и налево. Наоборот, нужно притаиться, словно хищник, чтобы разглядеть в потоке событий возможности для реализации задуманного. Нужно быть хитрее. Меркурий поможет в разработке принципиально новых идей.

Рак

Ракам стоит избавиться от стереотипного мышления, которое тормозит их финансовое развитие. Особое внимание Ракам стоит уделять внешности. В особой степени это касается тех, кто постоянно общается с клиентами, заключает сделки и встречается с важными людьми. Опрятный внешний вид — половина успеха. Также деньги полюбят в людях этого Знака стремительность, целеустремленность, веру в себя и смелость. Это и есть рецепт богатства и успеха.

Лев

Львам сначала стоит создать благоприятную энергетику дома. В таком случае в родных стенах получится лучше отдыхать, а значит, Львы смогут не переутомляться так сильно. На этой неделе возможно появление новых рабочих проблем. Некоторым Львам придется выйти на подработку. Особенно важным порядок дома будет для фрилансеров, которые в такой благоприятной обстановке получат большой бонус к производительности и креативности. Не нужно бояться важных решений. Планеты и звезды протянут руку помощи.

Дева

На пути к успеху часто стоят не враги и недоброжелатели, а наши собственные мысли. Девам пора сказать себе вместо «я не могу» — «я могу все». Нужно воспрянуть духом, найти в себе силы закрыть те дыры в своем биополе, которые образовались ранее. Можно прощупать почву в каком-то новом деле. Вполне возможно, что Девы смогут найти путь к новому заработку, новому источнику дохода, причем он будет заключаться не в работе на кого-то другого, а в получении денег за любимое занятие.

Весы

Неделя начнется с солнцестояния, которое поможет Весам зарядиться энергией и финансовой удачей. Далее Меркурий вернется к прямому движению, но потом все резко станет хуже: 24 числа наступит суперлуние, 25 июня начнется ретроградное движение Нептуна, а в воскресенье и Венера станет слабой. Все самое важное стоит сделать в первые три дня недели. Этим людям нельзя терять бдительность: любая ошибка может привести к большим денежным потерям.

Скорпион

Скорпионам ночные светила помогут исполнить их самые заветные желания, касающиеся финансов и работы, самоопределения и хобби. Для наибольшей продуктивности астрологи советуют избавляться от излишеств — работать в меру, не давать вредным привычкам управлять собой. Во второй половине недели лучше не отправляться в дальние поездки. Финансовые неудачи могут ждать всех, кто много времени проводит в разъездах, заключает важные сделки.

Стрелец

Деньги любят Стрельцов, но на этой неделе не все так просто, как кажется. Неприятности могут приходить отовсюду. Они будут исходить даже от близких людей, которые могут ставить палки в колеса своей неуверенностью и сомнениями. Тема сотрудничества на этой неделе должна раскрываться осторожно. Доверяя каждому встречному, Стрельцы ставят под удар свой кошелек и снижают продуктивность.

Козерог

Козерогам для повышения удачи стоит очистить свой дом от негативной энергии. Так эти люди смогут более эффективно отдыхать и принимать важные решения в родных стенах. Со стороны окружающих людей ждать какой-то помощи не стоит, хотя будут те, кто бескорыстно даст важный финансовый совет. Кому верить, а кому нет, поможет узнать интуиция. Удача последует за уверенными в себе Козерогами, которые не меняют планов в последнюю секунду и не уповают на случайности. Капелька смелости не будет лишней.

Водолей

Финансовые потоки крайне нестабильны, но в первой половине недели они будут очень мощными и созидательными. Водолеям стоит решить свои главные денежные и рабочие проблемы до среды, потому что потом ночные светила будут не в духе. Водолеи смогут расширить границы возможного, научиться чему-то полезному. В конце недели стоит перестать тратить деньги направо и налево, сфокусировавшись на получении знаний. Хорошо пройдет адаптация к новым условиям на работе или к новой работе в целом, но также лишь до среды.

Рыбы

У Рыб будут непростые дни, но в целом неделя будет яркой и полной новых возможностей. Чтобы дни начинались с благоприятной ноты, нужно помнить о своих главных целях, а также иметь четкий план действий. Найти выход из любой сложной ситуации поможет наличие оптимизма, в также мощная интуиция. Неделя прекрасно подходит для покупки одежды и билетов на самолет, поезд. Это идеальное время для поездок.