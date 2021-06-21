Канада сообщила, при каких условиях ослабит карантин на границе с США

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что правительство Канады не планирует открывать границы с США, пока как минимум 75% канадцев не получат прививки против COVID-19, сообщает Деловая столица.

По его словам, граница с Соединенными Штатами будет закрыта, пока 75% канадцев не получат хотя бы одну дозу вакцины, а 20% не привьются полностью. Сейчас — около 73% и 14% соответственно.

"Даже полностью вакцинированные могут заразить коронавирусом тех, кто не привился" , — заявил Трюдо.

Запрет на въезд на территорию Канады продлится как минимум до 21 июля.

Решение правительства раскритиковала часть местных предпринимателей (в частности — из сферы туризма), а также представителей бизнеса на политики из США.