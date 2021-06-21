Совет Европы продолжил санкции против России

Совет Европы 21 июля решил продлить санкции против России, введенные в ответ на аннексию Крыма, сообщает Depo.ua.

Ограничительные меры продлили до 23 июня 2022.

Речь идет о целевом импорте ЕС продуктов, происходящих из Крыма или Севастополя, инфраструктурные или финансовые инвестиции, а также туристические услуги на полуострове.

Кроме того, под санкции Евросоюза подпадает экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

"ЕС не признает незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права", - отметили в Совете Европы.

Как известно, санкции впервые были введены в июне 2014 года. Другие меры ЕС, реализованные в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции, направленные на конкретные отрасли российской экономики, и индивидуальные ограничительные меры.