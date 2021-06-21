Болезни с которыми врачи запрещают купаться в море

Отдых у море возможен только в том случае, если человек полностью здоров. Медики предупреждают, что некоторые заболевания делают отдых на море опасным для здоровья, сообщает МедикФорум.

Ушные пробки

У некоторых людей из-за особенностей строения уха или других причин очень быстро образовываются серные пробки в ушах. В таком случае их необходимо удалять непосредственно перед поездкой, иначе при попадании соленой воды - они начнут разбухать прямо в ухе. Это вызывает болезненные ощущения, а также может привести к потере слуха и получению различных механических травм уха.

Кожные заболевания

Врачи настоятельно советуют избегать морской воды людям, которые страдают от кожных заболеваний, таких как дерматит, экзема, герпес и других.

Молочница

В период молочницы у женщин наблюдается острое воспаление слизистой оболочки половых органов. Морская вода состоит из различных агрессивных соединений, и в том числе солей. Попадая на раздраженный участок слизистой морская вода не только поражает её, а и делает этот участок более восприимчивым к атакам вредных бактерий и инфекций. Разумеется, поражение слизистой сопровождается сильными болями.