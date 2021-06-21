В Иране отключили единственную в стране АЭС

На единственной атомной электростанции в Иране произошло временное аварийное отключение, сообщает Экономическая правда.

Сотрудник Государственной электроэнергетической компании Голамали Рахшанимехр заявил, что остановка Бушерской АЭС произошла в субботу и продлится три-четыре дня.

Он отметил, что это может привести к перебоям в поставках электроэнергии в стране.

Это первый случай, когда Иран сообщает об аварийном прекращении работы электростанции в городе Бушер, сданной в эксплуатацию в 2011 году при содействии России.

В частности, в столице Ирана Тегеране отключили от электроснабжения 57 правительственных и неправительственных организаций с высоким уровнем потребления, чтобы предотвратить перебои в подаче электроэнергии городу.