В Москве заявили о сложной ситуации с COVID-19

Заммэра города по вопросам социальной политики Анастасия Ракова заявила, что в Москве не улучшается ситуация с коронавирусной инфекцией, сообщает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, мы не отмечаем улучшений в ситуации с коронавирусом в городе", - сказала Ракова журналистам .

"Мы продолжаем наращивать диагностические мощности. Мы ввели в работу еще пять КТ-центров на базе городских поликлиник №8, №9, №45, консультативно-диагностического центра №6 и диагностического клинического центра №1", - добавила заммэра.

Ракова отметила, что теперь в городе работает 35 амбулаторных КТ-центров.

Напомним, в Москве за последние сутки госпитализировали 1 тыс. 656 человек с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 626 пациентов.