Доллар дорожает по всему миру

Курс доллара пошел на взлет не только в Украине. На глобальных рынках доллар к корзине шести ключевых валют подскочил на 2 процентных пункта за три дня, сообщает Сегодня.

Это рекордный рост с марта 2020 года. Кроме того, доллар укрепился по отношению к евро до 1,187 долл./евро. Так низко евровалюта не падала уже два месяца.

Причиной стали сигналы Федрезерва США (ФРС) о скором ужесточении монетарной политики.

К 12:20 по киевскому времени 21 июня индекс доллара к мировым валютам составлял 92,11 пункта, свидетельствуют данные Investing. Это значение уже после корректировки рынка на минус 0,11%. На пике индекс достигал 92,33 пункта, хотя еще на прошлой неделе едва превышал отметку в 90 пунктов.

"ФРС прогнозирует более ранее повышение процентных ставок на фоне ускорения экономики и роста инфляции после пандемии. Кроме того, ФРС обсудила сворачивание покупок облигаций, в рамках которых вливает в рынки по 120 млрд долларов ежемесячно. Перспектива остановки "печатного станка" в США вызвала ралли доллара и обрушила сырьевые рынки" ,- объяснили аналитики FxTeam.

Еще в конце прошлого года инвесторы говорили о том, что доллар теряет мировое доминирование и уступает евро. Но теперь такие выводы оказались под вопросом.