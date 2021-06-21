Израиль назначил нового посла в Украине

Правительство Израиля назначило нового посла в Украине. Им стал бывший посол Казахстана дипломат Михаил Бродский, сообщает Зеркало недели.

Дипломат придет на смену Йоэля Лиона, который работал в нашем государстве в течение последних 3 лет.

Михаил Бродский родом из Санкт-Петербурга. В 1990 году вместе с семьей переехал в Израиль, где получил степень бакалавра политических наук и степень магистра дипломатии и национальной безопасности в Тель-Авивском университете.

Свою дипломатическую карьеру он начал в 2002 году. В 2003-2008 годах работал пресс-аташе посольства Израиля в Москве и политическим атташе посольства Израиля в Москве с 2006 по 2008 годы.

С 2009 года по 2012 работал директором по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне. С 2015 по 2018 годы был послом Израиля в Казахстане.

