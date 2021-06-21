Шевченко объявил заявку сборной на решающий матч с Австрией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко объявил заявку команды на заключительный матч группового этапа чемпионата Европы с Австрией, сообщает Новое время.

В список из 23 футболистов, которые сегодня смогут сыграть в Бухаресте, не попали Денис Попов, Роман Безус и Александр Зубков, получивший травму в первой игре турнира.

Заявка сборной Украины на матч с Австрией

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин

Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 19. Артем Беседин, 26. Артем Довбик

Матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня. Начало поединка — в 19:00.