На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП

В Никопольском районе Днепропетровской области утром 21 июня столкнулись легковушка и микроавтобус, в результате чего погибли два человека, еще восемь получили травмы, сообщает Деловая столица.

"Погибло 2 человека (пассажиры микроавтобуса) и пострадали 8 человек. Сотрудниками экстренной медицинской помощи пострадавшие госпитализированы в Никопольскую городскую больницу №4" , — говорится в сообщении.

По данным полиции, 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю Mercedes Sprinter.

Двое пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия, среди пострадавших — водитель и 21-летняя пассажирка легковушки, а также шесть пассажиров микроавтобуса.

Сведения по данному факту внесены в Едрей по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водитель автомобиля "ВАЗ" задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.