Какие нарушения в организме могут быть причиной гиперактивности ребенка

Правильное соотношение уровня аминокислот имеет ключевое значение для развития и функционирования мозга. Ученые определили, что у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) одни аминокислоты в дефиците, а другие, наоборот, сильно повышены, сообщает 24 Канал.

Ранее ученые уже установили, что синдром дефицита внимания и гиперактивности проявляется на нейрохимическом уровне, но до сих пор не было точных данных о том, как у детей с этим диагнозом меняется уровень аминокислот, которые отвечают за нормальную работу мозга.

Теперь ученые провели исследование с участием 102 детей в возрасте от 7 до 14 лет и определили, какие изменения в крови указывают на СДВГ.

Результаты исследования

Аминокислотный профиль при СДВГ значительно отличался от здоровых детей. Так, уровень гистидина, глутамина и пролина был на 29%, 10% и 20% соответственно ниже, чем у детей без СДВГ.

И наоборот, уровень аспарагиновой кислоты и глутамата был выше на 7%, а гидроксипролина на 42%.

Соотношение глутамина к глутамату у детей с СДВГ было на 28% ниже нормы, а пролина к гидроксипролину на 29% ниже.

Первое соотношение – биомаркер передачи нервных импульсов, а второе указывает на вероятные нарушения в соединительной ткани и обмене коллагена. Обе патологии ассоциируют с СДВГ.

В дальнейшем ученые планируют детально изучить механизмы, связывающие метаболизм аминокислот и СДВГ. После этого можно будет перейти к разработке лекарств.