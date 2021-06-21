Лукашенко использует Протасевича как свой "трофей" – Тихановская

Светлана Тихановская прокомментировала так называемое "интервью" задержанного журналиста Романа Протасевича. Оппозиционерка назвала активиста "трофеем" режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, сообщает 24 Канал.

Тихановская отметила, что никак не оценивает содержание "интервью", которое Протасевич дал государственному телевидению Беларуси.

"Потому что все, и особенно белорусы, понимают, под каким давлением это все было, говорилось. И они используют сейчас Романа, мне кажется, как трофей, мол, вот, посмотрите, он мнение поменял," , – подчеркнула оппозиционерка.

Тихановская убеждена, что режим Лукашенко уже давно потерял связь с реальностью.

"Роман говорит какие-то такие вещи, что у него все хорошо, что на него никто не давит, но мы-то все знаем, что там происходит на самом деле" , – пояснила она.

Политик подытожила, что не стоит даже обсуждать то, что Протасевич говорит в так называемом "интервью".