5 эффективных приемов для снижения артериального давления дома

Что такое скачки артериального давления и чем они опасны для здоровья, знают многие из нас. Известны и названия лекарств, которые помогут быстро решить проблему.Но что делать, если давление повысилось неожиданно — в гостях, в путешествии, а проверенных таблеток нет, сообщает GreenPost.

Есть пять вариантов решения проблемы, которую неожиданно создал организм:

1. Обеспечить одновременно теплую и холодную грелки. Применять этот прием можно, даже когда ничего другого врачи не рекомендуют делать. Если человек одет в тесную одежду, ему следует помочь расслабить узел галстука, расстегнуть верхние пуговицы рубашки и др.

2. Сделайте массаж. Растирающими движениями следует аккуратно массировать воротниковую зону (шею, плечи, нижнюю часть головы). Далее нужно растереть слегка грудную клетку и живот. После массажа нельзя сразу вставать и ходить, нужно полежать 10–15 минут.

3. Сделайте контрастные ванночки для ног. Приготовьте одновременно два тазика с водой — теплой и холодной. Поочередно опускайте стопы на 2 минуты сначала в одну емкость, а затем — в другую. Как правило, 20 минут хватит, чтобы вернуть давление к норме.

4. Сделайте горячую ванночку для кистей рук. Для стабилизации давления достаточно подержать руки в теплой воде 15 минут.

5. Идите на улицу. Сразу отметим, что такой вариант возможен только в том случае, если за окном нет изнуряющей жары, а скачок давления был небольшим. Для стабилизации важных показателей на тонометре достаточно полчаса подышать свежим воздухом. Ходить совсем не обязательно: можно посидеть в тени на лавочке.