Литва упростила правила въезда для туристов

В Литве упростили правила въезда для путешественников из 10 стран. Проходить самоизоляцию им больше не нужно, сообщает РБК-Украина.

Десять стран Евросоюза и еще три острова были попали в "зеленый" список Литвы.

В нем оказались Австрия, Болгария, Чешская Республика, Исландия, Польша, Мальта, Румыния, Словакия, Финляндия, Венгрия, а также острова Тасо, Майорка и Мадейра. Всем прибывшим из этих стран больше не нужно будет проходить самоизоляцию после приезда и сдавать тест на коронавирус.

Список стран, отмеченных "зеленым" цветом, основан на еженедельной карте, выпущенной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний.

Правительство Литвы объясняет, что тест на Covid-19 и 10-дневная самоизоляция требуется для прибывающих из стран с высоким риском, а также стран, отмеченных красным и серым. Прибывшим из желтых зон нужно только предъявить тест на Covid-19.

Если страна оценивается разными цветами, ей присваивается рейтинг наиболее пострадавшего внутреннего региона. Например, если один регион страны, отмеченной желтым, является красным, Литва считает всю страну красной. Все страны, которые не попадают в карту ECDC, считаются серыми.

Литва также внесла ясность в новые правила самоизоляции. С 17 июня людям больше не нужно самоизолироваться или проверяться на коронавирус, если они выздоровели и заболели в течение 180 дней до прибытия в Литву.

Также прибывшие Литву освобождаются от требований к тестированию и самоизоляции, если с момента их полной вакцинации прошло не менее двух недель. Это касается тех, кто вылечился от коронавируса и получил хотя бы одну дозу вакцины не менее чем за две недели до прибытия в Литву. Прибывшим из всех стран необходимо заполнить анкету не ранее, чем за 48 часов до вылета в Литву.