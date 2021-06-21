В Москве сообщили дату исследования "Спутника V" на подростках
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков на базе московских медицинских учреждений начнется в июле этого года, сообщает Интерфакс.
"В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет. Так же, как и до этого для граждан старше 18 лет, исследование будет проходить в три фазы - по уже отработанной технологии", - сказала заммэра.
Она отметила, что первая и вторая фазы исследования пройдут на базе Морозовской детской городской клинической больницы (ДГКБ) и ДГКБ им. Башляевой, а третья фаза - в детских поликлиниках города. Всего в исследованиях примут участие 350 человек.
"Перед проведением вакцинации в рамках первой и второй фазы исследования все подростки пройдут тщательное медицинское обследование, в том числе ПЦР-тестирование. Исследование продлится год с момента старта. В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей больниц", - отметила вице-мэр.
По ее словам, после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в изолированных боксах стационара, где будут наблюдать за их самочувствием. Как и взрослые, подростки будут вести дневник наблюдения.
Также подчеркивается, что подросткам будет предложена прививка препаратом "Спутник V", использующимся для вакцинации взрослых, но в меньшем объеме. Принять участие в исследованиях смогут те, кто ранее не болел коронавирусом и не имеют противопоказаний к прививке. Временным противопоказанием может стать перенесенное ОРВИ за две недели до предполагаемой даты вакцинации или прививка от другого заболевания, сделанная менее чем за 30 дней до прививки "Спутником V".