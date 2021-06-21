В МИД объяснили, зачем Украина покупает беспилотники у Турции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что боевые БПЛА, которые Украина приобрела у Турции, необходимы прежде всего для сдерживания России, для защиты, не для нападения, сообщает Укринформ.

Но в случае развязывания широкомасштабного конфликта Россией Украина готова применять БПЛА.

"Дроны нужны для сдерживания России. Она подумает дважды перед тем, как задумать эскалацию или широкомасштабное нападение на Украину. И это не только о БПЛА, это о любом виде военного вооружения, которое покупает Украина.

Мы не покупаем ни дроны, ни другое вооружение для нападения, а для своей защиты... Россия прилагает усилия, чтобы страны не продавали Украине оружие. Россия хочет ослабить Украину, чем слабее мы будем, тем больше возможностей будет у России навязывать что-то свое" , - сказал Кулеба.

По словам министра, боевые дроны, как и другие виды вооружения, играют важную роль в сдерживании России.

Министр подчеркнул важность украинско-турецкого сотрудничества в секторе ВПК, в частности в направлении БПЛА.

"Турецкие беспилотники очень хорошие. Турция не повергается давлению России. Это страна, которая имеет самоуважение и уважение к другим странам. И наше соглашение (по БПЛА) выгодно обеим сторонам.