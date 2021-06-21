У сборной Австрии конфликт внутри команды перед матчем с Украиной

В сборной Австрии конфликт между игроками и тренерами накануне матча против Украины на Евро-2020. Об этом рассказал бывший игрок украинской сборной Евгений Левченко. Украина – Австрия онлайн матча есть на нашем сайте, сообщает Сегодня.

"Я общался с австрийскими журналистами. Есть информация, что внутри коллектива в сборной Австрии есть разлад между игроками и тренером, что может сыграть нам на руку. Для Украины это плюс" , – сказал Левченко.

Также Левченко высказал еще один момент, который идет не на пользу Австрии. Украинец считает, что тренерский штаб неправильно использует своего лидера Давида Алабу.

"Алаба в сборной играет не на своей позиции, для Украины это тоже плюс. Пусть и в матче с Украиной играет там же, ведь в Баварии он играет на более опасной позиции для обороняющейся команды" , – добавил экс-игрок Гронингена.

Тем не менее, Левченко не спешит отдавать победу Украине. Он считает, что команды имеют равные шансы. Кстати, ранее мы писали, как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию.